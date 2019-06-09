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Муж Анастасии Цветаевой ушел в декрет

Супруг актрисы, родившей третьего ребенка, решил помочь жене с домашними делами.

Муж Анастасии Цветаевой ушел в декрет
Анастасия Цветаева. Фото: globallookpress.com

Анастасия Цветаева в конце мая стала мамой в третий раз и сейчас занята уходом за новорожденным. Девочку, появившуюся на свет 28 мая, назвали редким именем Акива. Муж звезды Надав решил помочь супруге и оформил декретный отпуск. Правда, продлится отпуск недолго, всего две недели. Сама Анастасия шутит по этому поводу, объясняя поклонникам, что ее муж – бизнесмен, который работает на себя, поэтому никому не должен отчитываться.

«На две недели остался со мной дома, а потом еще две недели будет работать по полдня. Собственно, ему и брать ничего не надо, он сам себе хозяин на работе», – рассказала Анастасия.

По словам актрисы, благодаря небольшому отпуску, у нее появилась возможность немного отдохнуть и прийти в себя. Цветаева назвала супруга суперменом, заявив, что от такого мужчины «легко рожать детей».

Звезда призналась, что во время ее третьей беременности не было осложнений, поэтому она провела этот период активно и не бросала работу. По мнению знаменитости, важно иметь возможность отдыхать и высыпаться, чтобы всегда хорошо выглядеть.

Анастасия Цветаева воспитывает 13-летнего сына Кузьму от режиссера Олега Гончарова и 6-летнюю дочь Эстер, которую она родила от израильского предпринимателя Надава Ольгана. Свадьба с бизнесменом состоялась в 2010 году.

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Муж Анастасии Цветаевой ушел в декрет
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