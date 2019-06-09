Эксперт по языку тела: Купер стыдился отношений с Шейк

Весь мир продолжает обсуждать развод Ирины Шейк и Брэдли Купера. Стало известно, что инициатором разрыва отношений стала супермодель, которой не хватало внимания избранника. Вместе с тем есть мнение, что актер также был не в восторге от этого союза.

больше по теме Ирина Шейк была инициатором разрыва отношений с Брэдли Купером Пара была вместе четыре года.

Эксперт по языку тела Бланка Кобб полагает, что после четырех лет Купера перестали устраивать эти отношения. Она объяснила это, проанализировав один из снимков.

Во время последнего выхода пары на красную ковровую дорожку в честь «Оскара» Купер позировал фотографам вместе с Шейк и своей мамой Глорией. Бланка уверена, что напряженность в отношениях была уже тогда, и это можно увидеть по некоторым жестам актера.

Она указала, что руку своей матери Брэдли держал очень близко к себе, немного выставляя вперед, что демонстрирует гордость. В то же время руку жены он буквально пытался спрятать за собой, и это, по мнению эксперта, первый красный флаг. Ирина же приняла довольно неустойчивую позу, практически перекрестив ноги.

«Это означает, что язык тела выдал ее, несмотря на красивую улыбку. Когда вы чувствуете себя неуверенно, мозг посылает конечностям сигнал о том, что что-то идет не так», — приводит слова Кобб Cosmopolitan.