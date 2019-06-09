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Эксперт по языку тела: Купер стыдился отношений с Шейк

Специалист расшифровала некоторые жесты актера.

Эксперт по языку тела: Купер стыдился отношений с Шейк
Ирина Шейк и Брэдли Купер Фото: Globallookpress

Весь мир продолжает обсуждать развод Ирины Шейк и Брэдли Купера. Стало известно, что инициатором разрыва отношений стала супермодель, которой не хватало внимания избранника. Вместе с тем есть мнение, что актер также был не в восторге от этого союза.

Эксперт по языку тела Бланка Кобб полагает, что после четырех лет Купера перестали устраивать эти отношения. Она объяснила это, проанализировав один из снимков.

Брэдли Купер с мамой Глорией и Ириной Шейк
Брэдли Купер с мамой Глорией и Ириной Шейк Фото: Eastnews

Во время последнего выхода пары на красную ковровую дорожку в честь «Оскара» Купер позировал фотографам вместе с Шейк и своей мамой Глорией. Бланка уверена, что напряженность в отношениях была уже тогда, и это можно увидеть по некоторым жестам актера.

Она указала, что руку своей матери Брэдли держал очень близко к себе, немного выставляя вперед, что демонстрирует гордость. В то же время руку жены он буквально пытался спрятать за собой, и это, по мнению эксперта, первый красный флаг. Ирина же приняла довольно неустойчивую позу, практически перекрестив ноги.

«Это означает, что язык тела выдал ее, несмотря на красивую улыбку. Когда вы чувствуете себя неуверенно, мозг посылает конечностям сигнал о том, что что-то идет не так», — приводит слова Кобб Cosmopolitan.

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Эксперт по языку тела: Купер стыдился отношений с Шейк
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