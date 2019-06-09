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Легендарный тренер Татьяна Покровская впервые прокомментировала смерть внучки

В эфире программы «Сегодня вечером» тренер призналась, что из-за переживаний едва не оставила карьеру.

Легендарный тренер Татьяна Покровская впервые прокомментировала смерть внучки
Татьяна Покровская. Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Татьяна Покровская – легендарный тренер сборной России по синхронному плаванию – стала героиней программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Благодаря Покровской российские спортсменки выиграли Олимпийские игры 5 раз!

Женщина призналась, что пережила личную трагедию – в 15 лет не стало ее любимой внучки Лизы, которая умерла от рака. По словам Татьяны Николаевны, смерть близкого человека подорвала ее душевные силы, но благодаря поддержке ее подопечных она смогла продолжить работу тренером и добиться поразительных успехов.

Так, в память о девочке Татьяна Покровская поставила номер «Мольба», с которым синхронистки выступили на Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году и завоевали золотую медаль.

«Программу признали лучшей, наверное, потому что она была подпитана очень сильными эмоциями», – рассказала олимпийская чемпионка Влада Чигирева.

«Мы знали, что у Татьяны болеет внучка Лиза, ей на тот момент было 13-14 лет. Мы все надеялись, что она выздоровеет», – прокомментировала другая подопечная Покровской Алла Шишкина.

«Девочке делали операцию, одну, вторую. Мы все знали, что у нее стадия сложная, и даже специально летали на сборы в Бразилию, где жила Татьяна Николаевна», – поделилась впечатлениями о том периоде олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Татьяна Покровская впервые прокомментировала смерть внучки
Татьяна Покровская с внучкой и дочерью. Фото: скриншот программы «Сегодня Вечером»

По словам спортсменок, номер «Мольба» был поставлен, когда внучка Татьяны Покровской еще была жива. Синхронистки рассказали, что девочка умерла на руках прославленного тренера.

«Девочки вместе со мной переживали это горе, с ними мне все казалось легче. Я думала, что не смогу, но они сказали: «Сможете!». Помогала Лиза, мне кажется, она нас вела», – рассказала о трагедии Татьяна Покровская.

Также в программе появилась единственная дочь тренера Екатерина. Она приехала на съемки специально из Бразилии вместе с мужем и двумя маленькими детьми.

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Легендарный тренер Татьяна Покровская впервые прокомментировала смерть внучки
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