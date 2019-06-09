Дженнифер Лопес с дочерью выступили на сцене в одинаковых платьях

11-летняя дочь Дженнифер Лопес, Эмма, явно решила пойти по стопам своей матери. Поп-звезда часто публикует короткие видео с ее исполнениями популярных композиций, однако, очевидно, Лопес решила, что девочке пора выступить по-настоящему.
В ходе последнего тура «Это моя вечеринка» в Лос-Анджелесе поп-звезда пригласила на сцену Эмму, где они вместе исполнили песню Limitless («Безграничный»). Для дуэта мать и дочь выбрали одинаковые красно-оранжевые платья с пышными юбками.
Лопес опубликовала отрывок записи с выступления, где они вместе допевают песню, а затем знаменитость становится перед дочерью на колени.
«Я не могу поверить в это», — написала певица, сопроводив пост хештегом «материнская гордость».
Поклонники и коллеги Дженнифер выразили восторг по поводу номера.
«Боже, она великолепна», «Это настоящий талант», — написали фолловеры.
«Какой невероятный голос», — написала Риз Уизерспун.