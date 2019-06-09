Сын Сергея Лазарева пересчитал все награды отца

Российский певец Сергей Лазарев в последнее время все чаще показывает своего сына Никиту подписчикам в блоге. Недавно пятилетний мальчик решил пересчитать все награды звездного папы, среди которых были две совсем свежие – заветные «тарелки» с недавней музыкальной премии «МУЗ-ТВ».

«Дома прошла ревизия наград!!! Функция «Хочу всё знать» активирована по полной программе», — шутит Сергей Лазарев в блоге.

Увидев любознательного мальчика, который так серьезно интересуется успехами отца, и звездные коллеги, и подписчики не смогли сдержать эмоций.

«Хочется потискать мальчишку», — прокомментировала пост певица Лолита.

На музыкальной премии «МУЗ-ТВ» Сергей Лазарев получил награды в двух номинациях – «Лучший альбом» и «За вклад в продвижении российской музыкальной культуры на международной сцене». По словам исполнителя, получить «тарелку» за вторую номинацию ему было особенно приятно.

«(Награду) я получил из рук маэстро Игоря Крутого — человека, которого я безмерно люблю и уважаю и с конкурса которого когда-то в 2002 году началась моя большая карьера!! Спасибо за такие слова в мой адрес», — написал Лазарев в блоге.

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Напомним, в последнее время общественность обсуждает не только успехи певца на музыкальном поприще, но и слухи о рождении его дочери. В СМИ прошла информация, что девочке уже восемь месяцев. Сергей Лазарев и его коллеги этот факт отрицают. Однако фанаты не исключают, что у певца действительно родился второй ребенок, так как сына Никиту исполнитель тщательно скрывал от посторонних глаз несколько лет.