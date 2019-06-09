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Новое хобби Брэда Питта помогает ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли

Лепка отвлекает звезду от собственных переживаний.

Новое хобби Брэда Питта помогает ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Globallookpress

Один из самых громких разводов Голливуда — Брэда Питта и Анджелины Джоли наконец закончился, доставив обоим знаменитостям максимум стресса. Не так давно стало известно, что актер поставил бывшей жене ультиматум: дать развод в течение трех лет, либо выплатить существенный штраф.

СМИ отмечали, что Питт очень тяжело переживает процесс развода и в целом после разрыва с Джоли стал хуже выглядеть. Однако кинозвезда нашел способ борьбы со стрессом — он всерьез занялся скульптурой.

Как сообщает US Weekly, актер обратился к лепке еще в 2017 году после расставания с Анджелиной. Он поступил в студию британского скульптора Томаса Хаусиго в Лос-Анджелесе и стал пропадать там буквально сутками напролет.

Источник издания рассказал, что таким образом Питт пытался заполнить пустоту внутри себя после того, как лишился большой семьи. Он добавил, что 55-летний актер неожиданно для себя очень полюбил это занятия и сейчас, спустя годы после расставания, продолжает заниматься скульптурой с полной самоотдачей.

По словам инсайдера, Брэд вновь начал путешествовать и общаться с друзьями. Так, недавно он отправился с Хаусиго в Венецию, где ему провели полную экскурсию по знаменитым местам. По слухам, у звезды даже завязалась небольшая интрижка с молодой женщиной экскурсоводом.

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Новое хобби Брэда Питта помогает ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли
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