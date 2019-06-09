Ирина Шейк была инициатором разрыва отношений с Брэдли Купером

Расставание одной из самых красивых знаменитых пар — Брэдли Купера и Ирины Шейк заняло все первые полосы изданий на этой неделе. Многие винили в разрыве актера и его якобы роман с партнершей по съемкам Леди Гагой, однако некоторые считают, что окончательную точку в отношениях поставила именно Ирина.

Как сообщает Entertainment Tonight со ссылкой на источник, близкий к паре, модель стала инициатором разрыва.

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«Недавно Ирина решила, что с нее хватит. Она не чувствовала той привязанности, которая была ей нужна, а бесконечные ссоры сделали ее жизнь невыносимой», — заявил инсайдер.

Он добавил, что они оба изначально были очень разными людьми и как только поняли, что сейчас их вместе держит только ребенок, то решили, что пора положить этому конец. По словам источника, ряд близких друзей считают, что Ирину и Брэдли слишком быстро накрыло волной чувств и они даже не успели по настоящему узнать друг друга.

Первые сложные моменты в отношениях пары появились после съемок Купера в фильме «Звезда родилась», где он сыграл вместе с Леди Гагой. СМИ поговаривали, что между партнерами по съемочной площадке завязался роман, однако оба они опровергли эту информацию.

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Инсайдер подчеркнул, что Шейк рассчитывала на возобновление отношений после завершения пресс-тура по фильму, но этого не случилось.

«Она хотела большего от Брэдли во всех отношениях. Но она была постоянно несчастна и чувствовала, что он слишком много времени проводит вдали от нее», — заключил он.