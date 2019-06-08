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Сергей Селин рассказал, почему ушёл от жены к молодой возлюбленной

Звезда «Улиц разбитых фонарей» признался, что изменял супруге, с которой прожил 21 год.

Сергей Селин рассказал, почему ушёл от жены к молодой возлюбленной
Сергей Селин. фото: Кадр из передачи "Секрет на миллион" на НТВ

Сергей Селин стал гостем программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Во время передачи звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказал о сложностях личной жизни. После 21 года брака с Ларисой актёр влюбился в 17-летнюю студентку.

Кадр из передачи "Секрет на миллион" на НТВ
Кадр из передачи «Секрет на миллион» на НТВ

Они познакомились в академии МВД, где Анна училась. Селин признался, что поцеловал возлюбленную спустя два года после первой встречи. Актёр часто вместо цветов дарил мягкие игрушки. Жена не догадывалась о новом романе, но иногда проверяла телефон супруга.

После развода Сергей Селин сделал Анне предложение. Они поженились, воспитывают сына и дочку. Актёр считает, что поступил правильно. Он дождался, пока его сын от первого брака достаточно подрастет, чтобы его понять, прежде чем уйти из семьи. Также звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказал, что изменял Ларисе.

«Были какие-то истории, но это происходило на гастролях, в поездках. Но немного, честно», — признался Сергей Селин.

Супруга Анна также стала гостьей программы. Она заявила, что после развода Лариса пришла к ней домой. Они смогли обсудить отношения. Экс-супруга Селина даже оставила телефон на случай, если понадобится помощь. Сама Лариса отказалась присутствовать на шоу, так как не хочет видеть бывшего мужа.

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Тэги:

личная жизньПрограмма "Секрет на миллион"Сергей СелинУлица разбитых фонарей
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Сергей Селин рассказал, почему ушёл от жены к молодой возлюбленной
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