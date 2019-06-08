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Барецкий заявил, что займет место Шнурова в «Ленинграде»

Шоумен уверен – солист группы больше не справляется с песнями «для народа».

Барецкий заявил, что займет место Шнурова в «Ленинграде»
Стас Барецкий. фото: КП

Стас Барецкий рассказал о планах группы «Ленинград». Сергей Шнуров объявил прощальный тур, а затем – роспуск команды. Барецкий выступал с «Ленинградом» несколько лет назад, но недавно заявил, что войдёт в новый состав. По словам шоумена, Шнуров останется руководить группой. В свою очередь, Барецкий станет солистом.

Скандальный шоумен считает, что теперь выступления у «Ленинграда» получаются пресными. Барецкий раскритиковал решение Шнурова брать на гастроли новую жену. По его мнению, лидер «Ленинграда» под присмотром супруги становится скованным. Сам шоумен не поддерживает решение жениться, поскольку наслаждается обществом фанаток.

Также Стас Барецкий подтвердил, что Шнуров хочет уйти из музыки. Шоумен видит певца в качестве депутата Госдумы. Барецкий признался, что Сергей Шнуров заслужил уважение в обществе, но больше не может выступать также ярко, как раньше.

«Я хочу вернуть на сцену былой «Ленинград»: рисковый, отмороженный! Чтобы пьянки были, экшен постоянный, скандалы, драки. (…) Сам Шнур стал более пафосным, чиноположенным. Теперь он – человек искусства, человек элиты», — рассказал Стас Барецкий порталу «Собеседник».

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Тэги:

"Ленинград"группа ЛенинградСергей ШнуровСтас Барецкий
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Барецкий заявил, что займет место Шнурова в «Ленинграде»
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