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Бузова показала репетиции акробатического номера для премии МУЗ-ТВ

Певица призналась, что ей было страшно первый раз пробовать новые движения.

Бузова показала репетиции акробатического номера для премии МУЗ-ТВ
Ольга Бузова. фото: globallookpress

Ольга Бузова поразила всех своим выходом на красную ковровую дорожку премии МУЗ-ТВ 2019. Певица прибыла на церемонию вместе с верблюдами в образе восточной принцессы. Номер «Танцуй под Бузову» также удивил зрителей церемонии.

Артистка включила акробатические трюки в выступление. Танцоры подхватывали Ольгу Бузову, крутили и переворачивали в воздухе. Номер получился эффектным и заслужил любовь публики. Однако мало кто знает, как певица боялась репетиций.

Бузова поделилась в Instagram видео с первой тренировки. Из-за страха ведущая «Дома-2» вскрикивала каждый раз, когда танцоры подкидывали её. Певица призналась, что репетиции акробатических трюков дались ей непросто. Ольга Бузова готова перебороть страх ради незабываемого шоу.

Певица старалась изо всех сил, чтобы запомнится телезрителям премии. Бузова была номинирована на «Лучшее женское видео» за песню «Wi-Fi». Зрители ожидали её победы, однако в итоге приз достался Полине Гагариной. Когда артистка выходила за наградой, зрительный зал скандировал имя Ольги Бузовой.

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Бузова показала репетиции акробатического номера для премии МУЗ-ТВ
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