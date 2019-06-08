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Сын Бари Алибасова раскрыл новые подробности отравления продюсера

По словам Бари Алибасова-младшего, инцидент произошёл не дома, а в звукозаписывающей студии.

Сын Бари Алибасова раскрыл новые подробности отравления продюсера
Бари Алибасов. фото: globallookpress

Бари Алибасов-младший прокомментировал прессе, как на самом деле произошла трагедия. Наследник продюсера уверен, что создатель группы «На-На» глотнул кислоту не дома, а в звукозаписывающей студии. Алибасов первым делом позвонил сыну. Тот прибыл за семь минут вместе со скорой помощью.

«Он просто пошел на студию записывать, у него дома все четко, все на местах стоит, все на своей полочке (…) А на студии рядом с раковиной, кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул. Сразу выплюнул, но что-то попало в желудок», — рассказал Бари Алибасов-младший НТВ.

Сын заявил, что продюсер не успел определить запах жидкости. Он был занят, чтобы обращать внимание на бутылки. Во время звонка Алибасов говорил с трудом – кислота начала разъедать ткани.

Алибасов-младший подтвердил, что сейчас продюсер находится в медикаментозном сне. По словам врачей, чем дольше будет отдыхать создатель группы «На-На», тем быстрее он сможет выздороветь. Наследник опроверг домыслы о попытке самоубийства или отравлении со стороны родственников. Алибасов младший уверен – трагедия произошла случайно.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов попал в реанимацию института Склифосовского. По разным версиям, вместо сока или газировки продюсер случайно выпил средство для очистки труб. В результате он получил серьёзные ожоги гортани, легких и желудка. Врачи оценивают состояние Алибасова как тяжелое.

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Сын Бари Алибасова раскрыл новые подробности отравления продюсера
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