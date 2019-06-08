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Дочь Синди Кроуфорд случайно показала свой дешевый шампунь

Кайя Гербер пользуется обычным косметическим средством из масс-маркета.

Дочь Синди Кроуфорд случайно показала свой дешевый шампунь
Кайя Гербер. Фото: globallookpress.com

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд пошла по стопам знаменитой мамы и рано добилась успеха. Кайя Гербер с 13 лет участвует в модных показах и самостоятельно зарабатывает миллионы долларов.

Принято считать, что звезды носят только одежду класса «люкс» и прибегают к услугам дорогих косметологов. Однако Кайя случайно выдала свой секрет ухода за волосами. Оказалось, что супермодель предпочитает использовать для своей шевелюры шампунь, стоимость которого составляет всего 150-250 рублей.

17-летняя девушка опубликовала фотографию из ванной, где на заднем плане было заметно бюджетное косметическое средство. Эту «оплошность» сразу заметили подписчики.

«Больше драмы»,  — написала Кайя в блоге, продемонстрировав короткую стрижку.

Напомним, долгое время девушка была настолько увлечена модельной карьерой, что предпочитала не заводить романтических отношений. Позже стало известно, что Кайя Гербер все-таки влюбилась. Возлюбленным дочери Синди Кроуфорд стал модель Фентон Меркелл, сын актрисы Пэтси Палмер.

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Кайя ГерберКайя Гербер пользуется дешевым шампунемСинди Кроуфорд
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Дочь Синди Кроуфорд случайно показала свой дешевый шампунь
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