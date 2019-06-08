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Семейное фото Костенко и Тарасова раскритиковали в Сети

Подписчики жалеют модель и считают, что футболист её не достоин.

Семейное фото Костенко и Тарасова раскритиковали в Сети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. фото: instagram.com/kostenko.94/

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов отправились отдыхать в Турцию. Футболист взял с собой всю семью, в том числе и дочь от первого брака. Модель смогла подружиться с 10-летней Ангелиной.

Костенко продолжает радовать подписчиков в Instagram новыми фото с отпуска, однако на этот раз снимки раскритиковали в комментариях. Модель поделилась романтическим фото на фоне моря. Тарасов обнимает и целует жену, однако многим поклонникам не понравилось, как он ведет себя с супругой.

«Мне одной всегда кажется, что он ведет себя по отношению к ней нагло», «Как небрежно обнимает», «Она, конечно, ангел, он не достоин такой женщины», «У него такой вид, как будто Настя у него не единственная жена», — написали в комментариях.

Также Анастасия Костенко опубликовала фото со свекровью. «Знакомьтесь, моя вторая мамочка Оля», — подписала модель снимок. Нашлись те, кому снимок пришёлся не по душе. Подписчики вспомнили, что до Костенко «мамой» свекровь называли предыдущие две жены футболиста.

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Семейное фото Костенко и Тарасова раскритиковали в Сети
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