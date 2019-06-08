«Теперь на одного сына больше»: Климова рассказала о пятом ребенке

Екатерина Климова сыграет одну из главных ролей в художественном фильме про детей «Артек.Большое путешествие». Об этом актриса рассказала на своей странице в соцсети. По словам, знаменитости, она и подумать не могла, что когда-нибудь сможет реализовать свою давнюю мечту.

«Сегодня сбылась мечта моего детства. Меня приняли в «Артек». А точнее в кино-семью детского художественного фильма. Теперь у меня на одного сына больше», – сообщила Климова в Instagram. Актриса опубликовала ролик, в котором ей на шею повязали красный пионерский галстук.

«Удачных съёмок, Екатерина Александровна!»; «Вы до сих пор, как девчонка»; «У вас хорошо получаются такие роли», – прокомментировали видео фолловеры звезды.

Режиссером полнометражной приключенческой комедии станет Карен Захаров. Съемки начались в начале мая в Крыму. В съемках картины примут участие более восьмисот детей, которые отдыхают в детском центре. Ожидается, что фильм выйдет на экраны через год, в канун 95-летнего юбилея «Артека».

Напомним, у Екатерины Климовой есть четверо детей: Лиза, Матвей, Корней и Белла.