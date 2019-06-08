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Барашек и местное вино: чем потчевала Трампа Елизавета II

На банкете в честь президента США в Букингемском дворце присутствовали 170 человек.

Барашек и местное вино: чем потчевала Трампа Елизавета II
Раскрыто меню Елизаветы II на банкете для Трампа. Фото: Global Look Press

В минувший понедельник, 3 июня королева Елизавета II устроила банкет в честь прибывшего в Великобританию президента США. На ужине присутствовали 170 человек.

Стало известно, чем потчевала королева Дональда Трампа. Как оказалось, что шеф-повара Ее Величества приготовили «чисто английское» меню для приема хозяина Белого дома. В его основу легли сезонные продукты.

В качестве закусок гостям было предложено филе камбалы на пару с муссом из садового хрена, стебли спаржи и соус из кервеля.

Главным блюдом стало седло барашка по-виндзорски, фаршированное ароматными травами, с весенними овощами.

К кофе им предложили пудинг с соусом Порто на основе портвейна, клубничный кекс из песочного теста с пикантным кремом из лимонной вербены, фруктовое ассорти и маленькие пирожные петифур.

О том, что придумали королевские кулинары для гостей-вегетарианцев, не сообщается, но можно предположить, что и они обижены точно не были.

Что касается напитков, то тут каждый мог найти себе алкоголь по душе. При чем широта выбора была по-истине королевской — от скромного местного вина Windsor Great Park 2014 года за 45 долларов за бутылку до элитного французского Chateau Lafite Rothschild за 1880 долларов за бутылку.

Для обслуживания гостей было приглашено 19 сомелье, которые следили, чтобы ни у кого бокал не оставался пустым, пишет Hello!.

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Тэги:

банкетДональд ТрампЕлизавета IIменюпраздничный банкет
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Барашек и местное вино: чем потчевала Трампа Елизавета II
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