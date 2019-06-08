НОВОСТИ

«Бог фотошопа»: Анна Семенович похвасталась стройной фигурой

Несколько поклонников заподозрили певицу в использовании «волшебных» программ.

«Бог фотошопа»: Анна Семенович похвасталась стройной фигурой
Анна Семенович Фото: globallookpress.com

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович постоянно делится в блоге с поклонниками своими размышлениями. Чаще всего она рассуждает о природе человеческих отношений и чувств. Накануне певица опубликовала большой пост, где рассказала о секрете счастья. Для иллюстрации она выбрала фото, где предстала в красном платье, подчеркивающем фигуру звезды.

«Счастливые люди излучают удивительный свет. Они не привязываются к деньгам, они их зарабатывают для удовольствия, они получают кайф от самого процесса Жизни!!! Счастливые люди тоже проходят уроки своей Судьбы, как все остальные, и иногда очень жёсткие, но они не сдаются и не падают в бездну уныния. Секрет прост, мы можем прожить свою Жизнь либо с улыбкой и в кайфе, либо в тоске и слезах! Лично я выбираю улыбку, а ты?» — обратилась к подписчикам Семенович.

С такими словами было трудно не согласиться. Большинство поклонников написали в ответ, что стараются жить по такому же принципу. Однако некоторые пользователи не вчитывались в новый пост Анны, их больше привлекла фотография. Некоторые уверены, что певица увлеклась «волшебными» программами.

«Анюта, слишком много фотошопа. А так вы классная»; «Бог фотошопа, это когда с размера XL на фото сделал барышню размером XS», — подметили «доброжелатели».

Эти замечания певица пока оставила без ответа. С критикой в социальных сетях Анна Семенович сталкивается чуть ли не каждый день. Обычно осуждают ее внешний вид или говорят о личной жизни. По мнению некоторых, певице пора замуж. Недавно на радость всем Анна Семенович наконец рассказала, по какой причине до сих пор не надела обручальное кольцо.

Вам может быть интересно:

Блондинки и брюнетки: как Семенович, Варнава, Бабкина и другие звезды преобразились к лету Прикосновение шелка: 40-летняя Ани Лорак вслед за Семенович снялась в сорочке "Не могла носить красные вещи": Семенович рассказала, как изменился ее гардероб

Тэги:

Анна СеменовичАнна Семенович фотокритика в соцсетяхкритика внешностиобвинения в фотошопе
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Бог фотошопа»: Анна Семенович похвасталась стройной фигурой
Интересно?
Поделись с друзьями: