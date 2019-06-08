«Бог фотошопа»: Анна Семенович похвасталась стройной фигурой

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович постоянно делится в блоге с поклонниками своими размышлениями. Чаще всего она рассуждает о природе человеческих отношений и чувств. Накануне певица опубликовала большой пост, где рассказала о секрете счастья. Для иллюстрации она выбрала фото, где предстала в красном платье, подчеркивающем фигуру звезды.

«Счастливые люди излучают удивительный свет. Они не привязываются к деньгам, они их зарабатывают для удовольствия, они получают кайф от самого процесса Жизни!!! Счастливые люди тоже проходят уроки своей Судьбы, как все остальные, и иногда очень жёсткие, но они не сдаются и не падают в бездну уныния. Секрет прост, мы можем прожить свою Жизнь либо с улыбкой и в кайфе, либо в тоске и слезах! Лично я выбираю улыбку, а ты?» — обратилась к подписчикам Семенович.

С такими словами было трудно не согласиться. Большинство поклонников написали в ответ, что стараются жить по такому же принципу. Однако некоторые пользователи не вчитывались в новый пост Анны, их больше привлекла фотография. Некоторые уверены, что певица увлеклась «волшебными» программами.

«Анюта, слишком много фотошопа. А так вы классная»; «Бог фотошопа, это когда с размера XL на фото сделал барышню размером XS», — подметили «доброжелатели».

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Эти замечания певица пока оставила без ответа. С критикой в социальных сетях Анна Семенович сталкивается чуть ли не каждый день. Обычно осуждают ее внешний вид или говорят о личной жизни. По мнению некоторых, певице пора замуж. Недавно на радость всем Анна Семенович наконец рассказала, по какой причине до сих пор не надела обручальное кольцо.