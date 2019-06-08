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Строгие платья сделали Тину Канделаки «королевой» экономического форума

Телеведущая продемонстрировала элегантный стиль.

Строгие платья сделали Тину Канделаки «королевой» экономического форума
Тина Канделаки. Фото: instagram.com/tina_kandelaki/

Популярная телеведущая Тина Канделаки приняла участие в Петербургском экономическом форуме. Звезда была модератором сессии, посвященной платежным системам и участвовала в заседании о влиянии электронных технологий на малый бизнес.

Для делового мероприятия звезда выбрала строгие закрытые платья в классическом стиле, которые подчеркнули фигуру знаменитости, но Канделаки при этом выглядела элегантно и модно. Генеральный продюсер канала «Матч-ТВ» призналась, что чувствовала себя в таком образе комфортно и произвела фурор. Об этом Тина Канделаки написала в Instagram.

«Эти невероятные платья сделали меня королевой ПМЭФ», – написала знаменитость в микроблоге.

Ранее Тина Канделаки вступилась за популярного блогера Евгения Баженова, известного, как BadComedian. У него возникли неприятности после съемок рецензии на один из фильмов – компания Kinodanz подала на него в суд. Тина Канделаки пообещала поддержать парня и заявила о намерении купить его канал, чтобы покрыть все судебные издержки.

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Строгие платья сделали Тину Канделаки «королевой» экономического форума
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