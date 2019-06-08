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Анастасия Решетова боялась, что беременность испортит её красоту

Через три месяца модель и возлюбленная Тимати станет мамой.

Анастасия Решетова боялась, что беременность испортит её красоту
Анастасия Решетова. фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Недавно Анастасия Решетова перестала скрывать беременность. Возлюбленная Тимати долгое время не выходила на улицу и публиковала в Instagram старые снимки, прежде чем заявила об интересном положении.

Долгое время модель думала, что во время беременности откажется от каблуков и макияжа. Решетова переживала, что перестанет следить за собой и потеряет красоту. Однако сейчас девушка Тимати рада своей внешности. Анастасия Решетова призналась, что находится на 6 месяце, поэтому проходить с животом ей придётся все лето.

Модель в комментариях поделилась, что сейчас у неё нет растяжек. У мамы модели все было значительно хуже, но та родила Решетову в 16 лет. Также ей не нравится, когда кто-то кроме Тимати прикасается к животу.

Большинство подписчиц уверены, что Анастасия Решетова вынашивает мальчика. Модель не комментирует пол ребенка. Фанаты узнают подробности о втором ребенке Тимати только после родов.

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Анастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьбеременностьТимати
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Анастасия Решетова боялась, что беременность испортит её красоту
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