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Супер-ягоды: как Меган Маркл приводит себя в форму после родов

Жена принца Гарри включила в свое ежедневное меню «секретный» ингредиент.

Супер-ягоды: как Меган Маркл приводит себя в форму после родов
Как Меган Маркл приводит себя в форму. Фото: globallookpress.com

Меган Маркл впервые стала мамой чуть больше месяца назад. Когда накануне герцогиня Сассекская впервые после родов появилась на публике, многие поклонники заметили, что в к своим прежним формам жена принца Гарри пока не вернулась.

Но, несомненно, ей удастся это сделать. Известная своей приверженностью здоровому питанию, 37-летняя Маркл использует «секретный» ингредиент, чтобы сохранять идеальную фигуру.

Как рассказывала сама Меган, в свое ежедневное меню она давно уже включила супер-ягоды – плоды пальмы асаи, которая произрастает, в основном, в Южной Америке. Считается, что ягоды асаи способствуют похудению даже при легких физических нагрузках, помогая эффективно сжигать жировые отложения, а также могут избавить от многих болезней.

Еще недавно в английских магазинах асаи было не найти, но сейчас они стали более доступными. Любой британец может ежедневно устраивать себе полезные завтраки всего за 30 фунтов стерлингов в неделю, как это делает Меган.

Как сообщает Express, королевская особа готовит себе по утрам смузи. Ягоды асаи она измельчает с миндальным молоком, половинкой банана, кокосовыми хлопьями и медом, по желанию добавляя туда пчелиную пыльцу. Герцогиня рекомендует добавлять в чашу блендера миндальное молоко понемногу, а само блюдо немного подержать в морозилке перед подачей на стол.

К слову, ягоды асаи обожают многие знаменитости, например, Виктория Бекхэм, которая в свои 45 лет выглядит просто потрясающе.

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Супер-ягоды: как Меган Маркл приводит себя в форму после родов
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