Жасмин оставила детей на мужа и уехала на премию «МУЗ-ТВ»

Пока она находилась в столице на работе, за сыном и дочерью присматривал ее супруг Илан Шор.

Певица Жасмин, как и многие звезды, не могла не посетить грандиозную премию «МУЗ-ТВ», которая состоялась вчера в Москве. На торжественную церемонию она приехала вместе с певцом Стасом Михайловым. Для выхода в свет певица выбрала строгое черное платье и элегантную прическу.

Жасмин осталась в восторге от состоявшегося концерта. Но сердце ее все равно было дома – с мужем и детьми, которые остались в Кишиневе. Пока исполнительница находилась на работе в Москве, за сыном и дочерью присматривал супруг Жасмин, бизнесмен Илан Шор.

«Фотоотчет от любимого мужа из Кишинева, пока мама на работе в Москве: дети одеты, расчесаны, накормлены, наш папа справляется» — рассказала подписчикам исполнительница в блоге.

Добавим, обычно именно Жасмин больше времени проводит с дочерью и сыном. По словам певицы, на протяжении всей жизни дети к ней тянутся. И свою любовь они выражают крайне странным образом – укусами. Даже на сцене во время выступления один из юных поклонников ее укусил. Своих же детей Жасмин смогла от этой привычки отучить.