Меган Маркл во время парада спряталась за спины родственников

Для Меган Маркл присутствие на знаменном марше в честь официального дня рождения Елизаветы II было вторым по счету.
В 2018 новоявленная герцогиня Сассекская, стоя на балконе с другими членами королевской семьи, держалась чуть поодаль, несмотря на то, что публика жаждала видеть новоиспеченную жену принца Гарри.
В этот раз Меган появилась на мероприятии впервые после родов. Вместе с Кейт Миддлтон она прибыла в Букенгемский дворец в карете, с удовольствием приветствуя собравшихся людей. Однако выйдя на балкон Букингемского дворца, она снова предпочла спрятаться за спины своих родственников.
По мнению издателя журнала Majesty, это можно объяснить существующим порядком: все члены семьи, выходя на балкон, должны строится по старшинству. Так как принц Уильям старше принца Гарри, то и на балконе он и его жена стоят впереди.
Правда, источник во дворце опровергает информацию, что существует какая-то очередность и утверждает, что нет никаких специальных распоряжений, где и кто должен стоять.
Возможно, что Меган после родов просто не хотела слишком привлекать к себе внимание. Она еще до конца не пришла в форму и ее желание не слишком афишировать себя вполне объяснимо.
Есть еще и другое логическое объяснение. Так как в королевской семье много маленьких детей, то родителям удобнее, чтобы они стояли впереди и они могли за ними присматривать.
Кроме этого, парад был в честь королевы и Меган, что в этом, что в прошлом году, просто не хотела «тянуть одеяло на себя». Ведь в конце концов, все взгляды должны быть устремлены на именинницу.
К счастью, никого не угораздило «задвинуть» Елизавету II в угол, пишет Mirror.