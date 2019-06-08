Меган Маркл во время парада спряталась за спины родственников

Для Меган Маркл присутствие на знаменном марше в честь официального дня рождения Елизаветы II было вторым по счету.

В 2018 новоявленная герцогиня Сассекская, стоя на балконе с другими членами королевской семьи, держалась чуть поодаль, несмотря на то, что публика жаждала видеть новоиспеченную жену принца Гарри.

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В этот раз Меган появилась на мероприятии впервые после родов. Вместе с Кейт Миддлтон она прибыла в Букенгемский дворец в карете, с удовольствием приветствуя собравшихся людей. Однако выйдя на балкон Букингемского дворца, она снова предпочла спрятаться за спины своих родственников.

По мнению издателя журнала Majesty, это можно объяснить существующим порядком: все члены семьи, выходя на балкон, должны строится по старшинству. Так как принц Уильям старше принца Гарри, то и на балконе он и его жена стоят впереди.

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Правда, источник во дворце опровергает информацию, что существует какая-то очередность и утверждает, что нет никаких специальных распоряжений, где и кто должен стоять.

Возможно, что Меган после родов просто не хотела слишком привлекать к себе внимание. Она еще до конца не пришла в форму и ее желание не слишком афишировать себя вполне объяснимо.

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Есть еще и другое логическое объяснение. Так как в королевской семье много маленьких детей, то родителям удобнее, чтобы они стояли впереди и они могли за ними присматривать.

Кроме этого, парад был в честь королевы и Меган, что в этом, что в прошлом году, просто не хотела «тянуть одеяло на себя». Ведь в конце концов, все взгляды должны быть устремлены на именинницу.

К счастью, никого не угораздило «задвинуть» Елизавету II в угол, пишет Mirror.