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Продюсер фильма о Началовой раскрыл подробности съёмок

Андрей Загорский расскажет историю певицы без сплетен о «хоккеистах и миллионах». Большую часть прибыли продюсер обещал отдать родителям артистки и ее дочери.

Продюсер фильма о Началовой раскрыл подробности съёмок
Юлия Началова. фото: globallookpress

Андрей Загорский выступил продюсером биографического фильма о Юлии Началовой. Семья покойной певицы поначалу была против, но недавно дала согласие на съемки. Загорский признался, что никогда не был фанатом Началовой, однако отмечал ее талант.

«Юля — уникальная личность. У нас в шоу-бизнесе за всем стоят деньги, а она достигла всего сама с помощью своего таланта, а также своего отца Виктора. Она вышла с самых низов, и было бы неправильно, если бы эта история ушла в забвение», — сказал Андрей Загорский порталу Nation News.

Продюсер рассказал, что фильм покажет три жизненных периода Юлии Началовой. Детство, когда она выиграла вокальный конкурс, юность, когда она записала песню «Герой не моего романа», и взрослую жизнь вплоть до трагичной кончины. Загорский признался, что сейчас фильм снимается в хаотичном порядке.

Отснятый материал войдет в трейлер, который обещают показать в ближайшее время. Продюсер хочет рассказать историю талантливой певицы, без «хоккеистов и миллионов – всей этой чернухи». Имя исполнительницы главной роли держат в секрете. Известно, что юную Началову сыграет Настя Годунова.

Андрей Загорский пообещал, что большая часть прибыли от фильма попадет в руки родителей Началовой и её дочери Веры. Продюсер не сомневается в успехе проекта. На создание кинокартины инвесторы выделили 60 миллионов рублей. Съемки биографической киноленты займут не меньше полугода.

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Продюсер фильма о Началовой раскрыл подробности съёмок
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