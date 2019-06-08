Мария Кожевникова заявила о желании сменить фамилию старшему сыну

Звезда «Универа» рассказала, что об этом ее попросил отец.

Мария Кожевникова успешно совмещает воспитание троих детей, работу в кино и общественную деятельность. 34-летняя звезда «Универа» регулярно делится с подписчиками радостными событиями и рассказывает об успехах детей. Так, Мария Кожевникова сообщила фолловерам, что ее старшего сына Ваню признали лучшим нападающим футбольного матча. Фотографию мальчика с кубком актриса разместила в профиле Instagram.

«Вот так выглядит третье место, но лучший нападающий турнира. Поддержите Ванька, очень сильно расстроился наш капитан команды. Забил все 4 гола против 5 команды, которая заняла 1 место. Очень старался…» – прокомментировала снимок звезда.

В комментариях к фото подписчики поинтересовались, какая фамилия у детей знаменитостей. На что Кожевникова быстро отреагировала и сообщила, что ее сыновья носят фамилию мужа – Васильевы.

Также в комментарии звезда рассказала, что по просьбе своего отца может сменить фамилию Ване, когда тому исполнится 16 лет. По словам актрисы, старший сын, возможно, будет носить двойную фамилию в честь дедушки.