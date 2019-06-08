Мадонна скопировала идею для клипа у Светланы Лободы

Американская звезда спустя месяц организовала съемки в том же месте, что и отечественная знаменитость.

Звезд российского шоу-бизнеса часто критикуют за плагиат идей западных исполнителей. Но бывают и противоположные ситуации. Подтверждением этого стали новые клипы Светланы Лободы и Мадонны.

Месяц назад Светлана Лобода сняла клип на песню «Пуля-дура». Знаменитости удалось организовать съемочный процесс в церкви Богородицы на мысе Кабу-Эшпишел в Лиссабоне. До этого съемки в монастыре были запрещены, а вход туда разрешался только паломникам.

Команда Лободы все-таки добилась разрешения на съемку видео. Ее клип уже опубликован в Сети и за 4 дня набрал более 2 млн просмотров.

Мадонна, которая сейчас живет в Лиссабоне, тоже оценила живописные локации и решила показать их в своем видео «Dark Ballet». Существует легенда, что здесь в 1410 году Дева Мария явилась простой супружеской паре. Однако американская звезда стала не первой, что не свойственно ее характеру.

Пользователи соцсетей считают, что поп-дива подсмотрела идею у российской исполнительницы.