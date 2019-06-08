НОВОСТИ

Жена Алибасова прокомментировала свое самочувствие после госпитализации супруга

Лидия Федосеева-Шукшина смогла навестить мужа в реанимации, из-за чего у неё начались проблемы с сердцем.

Жена Алибасова прокомментировала свое самочувствие после госпитализации супруга
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. фото: globallookpress

После трагедии с Бари Алибасовым его супруга почувствовала себя плохо. Лидия Федосеева-Шукшина смогла попасть в реанимацию к мужу. Из-за переживаний у актрисы обострилась мерцательная аритмия. В итоге Федосеевой-Шукшиной понадобилась помощь медиков. Впервые актриса прокомментировала своё состояние.

«Я себя плохо чувствую. Все, что могу сказать», — ответила Лидия Федосеева-Шукшина на вопрос телеканала 360.

После заявления о проблемах актрисы со здоровьем в СМИ появлялись сообщения о госпитализации. На самом деле всё это время Федосеева-Шукшина находилась дома. Также супруга Алибасова подтвердила, что продюсер по-прежнему находится в медикаментозном сне.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов занялся прочисткой труб в душевой кабине. Создатель группы «На-На» хотел выпить газировку, но из-за проблем со зрением перепутал бутылки. Вместо напитка продюсер глотнул жидкость «Крот». В результате Алибасов оказался в реанимации с ожогами пищевода, желудка и легких.

Лидия Федосеева-Шукшина намерена судится с производителем жидкости по очистке труб. По мнению актрисы, из-за яркой упаковки слабовидящие люди или маленькие дети могут выпить кислоту и пострадать также, как и Бари Алибасов.

Вам может быть интересно:

Гоген Солнцев поможет Алибасову вновь заговорить Бари Алибасов стал дышать самостоятельно Солист «На-На» прокомментировал идею о суде после отравления Алибасова

Тэги:

Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиЛидия Федосеева-Шукшинасостояние здоровья
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жена Алибасова прокомментировала свое самочувствие после госпитализации супруга
Интересно?
Поделись с друзьями: