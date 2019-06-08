Жена Алибасова прокомментировала свое самочувствие после госпитализации супруга

Лидия Федосеева-Шукшина смогла навестить мужа в реанимации, из-за чего у неё начались проблемы с сердцем.

После трагедии с Бари Алибасовым его супруга почувствовала себя плохо. Лидия Федосеева-Шукшина смогла попасть в реанимацию к мужу. Из-за переживаний у актрисы обострилась мерцательная аритмия. В итоге Федосеевой-Шукшиной понадобилась помощь медиков. Впервые актриса прокомментировала своё состояние.

«Я себя плохо чувствую. Все, что могу сказать», — ответила Лидия Федосеева-Шукшина на вопрос телеканала 360.

После заявления о проблемах актрисы со здоровьем в СМИ появлялись сообщения о госпитализации. На самом деле всё это время Федосеева-Шукшина находилась дома. Также супруга Алибасова подтвердила, что продюсер по-прежнему находится в медикаментозном сне.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов занялся прочисткой труб в душевой кабине. Создатель группы «На-На» хотел выпить газировку, но из-за проблем со зрением перепутал бутылки. Вместо напитка продюсер глотнул жидкость «Крот». В результате Алибасов оказался в реанимации с ожогами пищевода, желудка и легких.

Лидия Федосеева-Шукшина намерена судится с производителем жидкости по очистке труб. По мнению актрисы, из-за яркой упаковки слабовидящие люди или маленькие дети могут выпить кислоту и пострадать также, как и Бари Алибасов.