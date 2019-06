День рождения Елизаветы II выявил неизвестный факт о Колман

В честь официального дня рождения Елизаветы II ряд британских граждан были удостоены высоких наград. В числе них также оказалось имя актрисы Оливии Колман, которая получила орден Британской империи.

Однако на самом деле в списке было указано, что медаль вручается миссис Саре Синклэр. В скобках же стоял сценический псевдоним звезды, под которым она и известна широкой публике.

При рождении актрису назвали Сарой Оливией. Именно второе имя она взяла в качестве сценического и оставила свою девичью фамилию Колман, хотя по документам она числится как Синклэр — это фамилия ее супруга, которую она взяла после замужества.

Это известие повергло фанатов актрисы в оторопь. Многие из них просто поверить не могли, что не додумались изучить биографию своего кумира.

«Погодите, что? Оливия Колман не ее настоящее имя? Не знаю теперь, чему и верить», — твитнул один.

Wait, what? Olivia Colman’s not her real name?? I don’t know what to believe anymore…. #queensbirthdayhonours pic.twitter.com/vO5MF67fQv — Jane Duke (@stoneflowerjane) 8 июня 2019 г.

«Постойте… Так настоящее имя Оливии Колман Сара Синклэр? Как я мог об этом не знать?» — посетовал другой.

«Самая удивительная вещь на день рождения королевы узнать, что Оливия Колман на самом деле не Оливия Колман», — высказался еще один.

Most surprising thing out of the #QueensBirthdayHonours is finding out that Olivia Colman’s ‘real’ name isn’t Olivia Colman. #everydayisaschoolday — Jordan Dias (@jordandias) 8 июня 2019 г.

«Почему нам пришлось ждать королевского списка награжденных, чтобы узнать, что настоящее имя Оливии Колман Сара Синклэр? Как человек, который гордится тем, что знает о всех звездах все до малейшей детали, я раздавлен», — упал духом фанат оскароносной актрисы.

why did it take until the queens birthday honours list for us to find out that olivia colman’s real name is actually sarah sinclair??? as someone who prides myself on knowing every tiny detail about every single celebrity that exists i am baffled — Ruby Naldrett (@rubynaldrett) 7 июня 2019 г.

«Я единственный человек на планете, кто узнал, что настоящее имя Оливии Колман Сара Синклэр, или для меня это такой же сюрприз, как и для остальных?» — поинтересовался другой.