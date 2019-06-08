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Еще одна Бузова: Победительница «Холостяка» Клюкина стала певицей

Подписчики сравнили голос бывшей девушки Егора Крида с вокальными данными ведущей «Дома-2».

Еще одна Бузова: Победительница «Холостяка» Клюкина стала певицей
Дарья Клюкина. фото: instagram.com/klyukina_d/

Дарья Клюкина поделилась с подписчиками в Instagram новостью. Победительница шоу «Холостяк» стала певицей. Модель записала трек «Равновесие» и скоро выпустит её для скачивания.

«Помню, как ездила выступать от нашего Карпинска, пела на сцене известные песни русских исполнителей и представляла, что когда-нибудь у меня обязательно будет своя песня!» — написала Дарья Клюкина.

Бывшая девушка Егора Крида брала уроки фортепиано и вокала у известного учителя Владимира Коробка, который помогал артистам на «Фабрике звезд». Также Клюкина записала ещё две песни, которые не захотела показывать поклонникам.

Победительница «Холостяка» также опубликовала видео, на котором продемонстрировала вокальные данные. Подписчики раскритиковали новоявленную певицу. Её сравнили с Ольгой Бузовой, которую часто обвиняют в отсутствии голоса.

«Петь не стоит. Честно, это не плохо, но не профессионально», «Еще одна Бузова запела», «Петь – это не твое», «Голоса нет совсем, точно Бузова 2», «Кровь из ушей», — написали в комментариях.

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Дарья Клюкинакарьера певицыновая песняшоу "Холостяк"
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