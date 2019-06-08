Все в сборе: Анастасия Шубская опубликовала семейную фотографию

Звездная пара отдыхает на турецком курорте. Александр Овечкин вместе со своей супругой Анастасией Шубской и маленьким сыном Сергеем купаются в море и наслаждаются прогулками по побережью.

Модель поделилась первым семейным снимком с отдыха. На пляже Анастасия позировала в коричневом купальнике, а ее муж и сын – в шортах одинакового цвета. Лицо малыша модель предпочла скрыть.

«Кайф», – коротко подписала фото Шубская.

«Очаровательная пара. Самая красивая, самая лучшая семья. Счастья Вашей семье и всех земных благ», – отреагировали поклонники Насти.

Напомним, пара сыграла свадьбу в 2017 году, а спустя год у супругов родился первенец. Недавно Анастасия Шубская призналась, что иногда в их семье разгораются нешуточные страсти, и они с мужем ссорятся. По ее словам, всему виной ее вспыльчивый характер, поэтому она старается гасить конфликт и первой заключать «перемирие».