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В Сети появился трейлер нового фэнтези-сериала «Темные начала»

По прогнозам, он затмит даже историю о противостоянии Старков и Ланнистеров.

В Сети появился трейлер нового фэнтези-сериала «Темные начала»
Дафни Кин Фото: .globallookpress.com

Искушенные фанаты сериала «Игра престолов», который недавно завершился, до сих просят переснять финальный сезон и до дыр пересматривают любимые эпизоды. Однако сегодня на своем официальном канале на YouTube «Амедиатека» опубликовала короткий трейлер сериала в жанре фэнтези, который, по прогнозу кинобиблиотеки, затмит историю войны пяти королей.

Сериал называется «Темные начала». Зритель может познакомиться с ним уже в конце года. Его снимают по одноименной трилогии Филипа Пулмана. Автор, как и Джордж Р.Р. Мартин, работал над сценарием истории. Ранее по одному из произведений трилогии выходил полнометражный фильм «Золотой компас», который зрители и критики встретили холодно. Положительно отзывались лишь о визуальных эффектах в картине. Их в итоге отметили премией «Оскар».

В центре «Темных начал» история сироты Лиры. В мире, где она живет, сплелись новые технологии, магия и теология. Эту роль получила юная актриса Дафни Кин, которую зритель уже знает по фильму «Логан». Компанию на съемочной площадке ей составил британский актер Джеймс Мэкэвой.

Добавим, среди актеров сериала есть те, что принимали участие в «Игре престолов». Например, Джеймс Космо, который исполнил роль лидера Ночного Дозора Джиора Мормонта.

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"Игра Престолов - 8""Логан"Дафни Кинсериал "Темные начала"
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В Сети появился трейлер нового фэнтези-сериала «Темные начала»
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