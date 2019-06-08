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Куценко назвал свое участие в МУЗ-ТВ параллельным миром

В церемонии он участвовал вместе с Маратом Башаровым.

Куценко назвал свое участие в МУЗ-ТВ параллельным миром
Гоша Куценко/globallookpress.com

Актер Гоша Куценко в Instagram заявил, что их с Маратом Башаровым участие в премии «МУЗ-ТВ» можно сравнить с параллельным миром. Судя по всему, Куценко хотел сказать, что они из актёрского мира на какой-то момент переместились в музыкальный.

«Вручили премию «МУЗ-ТВ» за лучший дуэт года. И сюрприз. Дуэтов оказалось два. Егор Крид сорвал двойную порцию тарелок совместно с Филиппом Киркоровым и Валерией! Вы представляете!?» — заявил удивленный актер.

Куценко также опубликовал забавную видеозапись. На кадрах в кулуарах премии он общается с журналистами. «А что там случилось?» — спрашивает актер у акул пера. «Там такое творится. На номере Егора Крида вышла девушка станцевать из зала». После этого актер задает журналистам новый вопрос: «Что еще?» Те спрашивают, будет ли в зале Сергей Лазарев. На это актер заявляет: «Нет». В конце ролика корреспонденты просят Куценко, который спешно уходит от них, попозировать.

Затем уже на сцене Куценко и Башаров называют «Лучший дуэт». «Филипп Киркоров и Егор Крид. «Цвет настроения черный». Известные музыканты выходят в зал, под нескончаемые овации публики. Кроме них на сцену поднялась и Валерия, которая также получила свою тарелку за совместную композицию с рэпером.

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Тэги:

ВалерияГоша КуценкоЕгор КридМарат БашаровПремия МУЗ ТВ 2019Филипп Киркоров
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Куценко назвал свое участие в МУЗ-ТВ параллельным миром
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