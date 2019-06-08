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Гоген Солнцев поможет Алибасову вновь заговорить

Шоумен вспомнил, как продюсер обучал его пению.

Гоген Солнцев поможет Алибасову вновь заговорить
Гоген Солнцев пообещал помочь Бари Алибасову. Фото: globallookpress.com

После того, как Бари Алибасова госпитализировали с тяжелейшим химическим ожогом желудка и пищевода, многие звезды отечественного шоу-бизнеса обратились к нему с теплыми словами поддержки. Не стал исключением и Гоген Солнцев, когда-то работавший с продюсером «На-на».

На своей странице в Instagram шоумен опубликовал фотографии, сделанные несколько лет назад. На снимках Гоген и Бари позируют перед камерой вдвоем. Несложно заметить, что общаются артисты по-дружески.

Солнцев поздравил коллегу с 72-летием и заявил, что готов помочь ему восстановиться после случившегося. Он отметил, что люди, чей организм перенес подобное потрясение, зачастую теряют речь. В память о том, как Алибасов помогал ему, обучая пению, он тоже заново обучит продюсера одному из самых важных навыков.

«Я без раздумья примчусь, если потребуется, и буду также учить тебя заново говорить! Выкарабкивайся, мы ждем тебя!» – пишет Гоген в своем блоге.

Напомним, Алибасов случайно выпил едкое средство «Крот», предназначенное для устранения засоров в трубах. Бари Каримовича пришлось ввести в медикаментозную кому. Накануне врачам НИИ Склифосовского удалось устранить последствия ожога дыхательных путей, теперь продюсер может дышать самостоятельно. Поклонники надеются, что хирургическое вмешательство артисту не потребуется.

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Гоген Солнцев поможет Алибасову вновь заговорить
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