Сплошное очарование: принц Луи впервые поприветствовал подданных

Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма присутствовал на параде в честь дня рождения королевы в первый раз.

Принц Луи посетил свой первый знаменный марш. Он прибыл в Букингемский дворец в карете вместе со своим братом принцем Джорджем, сестрой принцессой Шарлоттой и родителями.

После вся королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца и маленький Луи впервые имел возможность поприветствовать подданных Ее Величества.

Сидя на руках своей мамы — Кейт Миддлтон, малыш радостно помахал собравшимся внизу людям. Ролики с маленьким принцем уже вовсю разошлись по Сети. Поклонники единодушно успели назвать видео сплошным очарованием.

После герцогиня передала мальчика на руки принцу Уильяму.

Ранее принца Луи с его братом и сестрой заметили у окна дворца, откуда они наблюдали, как в резиденцию королевы прибывают высокие гости.

Первое официальное появление на публике младшего наследника герцога и герцогини Кембриджских было намечено на этот год. Луи сейчас 15 месяцев.

Его сестра Шарлотта участвовала в данном мероприятии, когда ей было всего 13 месяцев, в то время как принц Джордж впервые предстал перед подданными, когда ему было уже почти два года.

больше по теме Кейт Миддлтон показала милые снимки принца Луи в его первый день рождения Пятому в очереди на трон представителю королевской семьи 23 апреля исполняется один год.

В июне 2014 года ему было всего 10 месяцев и он был слишком маленьким для подобных церемоний.

Отметим, что, кроме конного парада, публика с восторгом наблюдала за полетом истребителей, приветствуя их победными криками.