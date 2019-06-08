Сплошное очарование: принц Луи впервые поприветствовал подданных

Принц Луи посетил свой первый знаменный марш. Он прибыл в Букингемский дворец в карете вместе со своим братом принцем Джорджем, сестрой принцессой Шарлоттой и родителями.
После вся королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца и маленький Луи впервые имел возможность поприветствовать подданных Ее Величества.
Сидя на руках своей мамы — Кейт Миддлтон, малыш радостно помахал собравшимся внизу людям. Ролики с маленьким принцем уже вовсю разошлись по Сети. Поклонники единодушно успели назвать видео сплошным очарованием.
После герцогиня передала мальчика на руки принцу Уильяму.
Ранее принца Луи с его братом и сестрой заметили у окна дворца, откуда они наблюдали, как в резиденцию королевы прибывают высокие гости.
Первое официальное появление на публике младшего наследника герцога и герцогини Кембриджских было намечено на этот год. Луи сейчас 15 месяцев.
Его сестра Шарлотта участвовала в данном мероприятии, когда ей было всего 13 месяцев, в то время как принц Джордж впервые предстал перед подданными, когда ему было уже почти два года.
В июне 2014 года ему было всего 10 месяцев и он был слишком маленьким для подобных церемоний.
Отметим, что, кроме конного парада, публика с восторгом наблюдала за полетом истребителей, приветствуя их победными криками.