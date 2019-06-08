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Екатерина Андреева похвасталась, что Газманов читает ей стихи на яхте

Телеведущая с певцом отдыхает в Балаклаве.

Екатерина Андреева похвасталась, что Газманов читает ей стихи на яхте
Екатерина Андреева. Фото: globallookpress.com

Екатерина Андреева проводит отпуск на юго-западном побережье Крыма – в Балаклаве. Звезда Первого канала делится с подписчиками снимками с побережья, рассказывая, как проводит свободное время. Так, знаменитость опубликовала фотографию в Instagram, сообщив, что находится на яхте, а Олег Газманов «читает свои стихи».

«Лимонно-розово-бирюзово-сине-волшебное дыхание вечера. Тихое и свежее, как само море. Лодка качается на волнах, твой друг Олег Газманов читает свои стихи, и даже мой лихой разбойник по имени Бриз затих и слушает, что происходит вокруг», – написала телеведущая в микроблоге.

Свой снимок Андреева сопроводила хештегами: «с нами опасно, но интересно», «мысли», «парус», «друзья».

Фолловеры Андреевой отметили красоту местных пейзажей и похвалили телеведущую за текст сообщения. Некоторые подписчики порекомендовали звезде написать свою книгу.

Ранее 57-летняя ведущая информационной программы «Время» снялась в модной фотосессии, представ перед объективами фотокамер в непривычном для себя образе. Звезда примерила джинсы и украшенную пайетками куртку, которые дополнила босоножками на шпильке.

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Екатерина АндрееваОлег Газмановотдых на яхте в Балаклаве
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Екатерина Андреева похвасталась, что Газманов читает ей стихи на яхте
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