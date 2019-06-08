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Мария Порошина призналась, что страдает от одиночества

Актрисе и многодетной маме очень не хватает мужской поддержки.

Мария Порошина призналась, что страдает от одиночества
Марии Порошиной нелегко заботиться о семье одной. Фото: globallookpress.com

Мария Порошина и ее муж Илья Древнов расстались после семнадцати лет брака. Актриса и многодетная мама вот уже который месяц вынуждена заботиться о своей большой семье одна. Недавно она призналась, что ей приходится нелегко без мужской поддержки.

Артистка страдает от одиночества. Она призналась, что всегда была человеком семейным. Многие дамы спокойно живут без мужчины и наслаждаются свободой, но саму Порошину такая жизнь не устраивает.

«Мне обязательно нужно надежное плечо, друг, с которым могла бы делиться самым сокровенным», – цитирует талантливую артистку «СтарХит». Актриса отметила: она отлично осознает, что желания не всегда могут совпадать с действительностью.

Младшему сыну Порошиной Андрею еще не исполнилось и года. У артистки есть еще четверо наследников – три дочери от Древнова и старшая дочь Полина, отцом которой стал Гоша Куценко. Имя папы маленького сына звезда не раскрывает.

Напомним, недавно Марию постигла тяжелая утрата. Как писал портал Teleprogramma.pro, конце апреля скончалась мать артистки Наталия Красноярская – театральный режиссер и заслуженная артистка России. Женщине было 70 лет.

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Мария Порошина призналась, что страдает от одиночества
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