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«Мать драконов»: Настасья Самбурская примерила образ блондинки

На кардинальные перемены актриса все же не решилась и ограничилась париком.

«Мать драконов»: Настасья Самбурская примерила образ блондинки
Настасья Самбурская Фото: globallookpress.com

Актриса Настасья Самбурская после скандалов и стрессов решила взять паузу и уехала в Италию, где знакомится с историей страны и искусством. До сих пор в шоу-бизнесе обсуждают громкий уход звезды «Универа» из театра на Малой Бронной, которому она отдала несколько лет своей жизни.

Чуть позже Настасью довел до слез собственный отец, который страдает алкогольной зависимостью. Актриса взяла на себя все его расходы и даже купила дом. Однако добрых слов в свой адрес так и не дождалась.

После подобных переживаний люди могут решиться на кардинальные перемены. Находясь в Италии, актриса опубликовала снимок, где она – блондинка. Большинство поклонников, увидев Настасью после преображения, отметили, что светлый цвет волос ей к лицу.

По мнению подписчиков, в таком образе Самбурская могла бы с легкостью сыграть греческую богиню или даже Мать Драконов из культового сериала «Игра престолов».

«Какая женственная»; «Мать драконов»; «Очень красиво выглядите» — уверены поклонники актрисы.

Говорить о том, действительно ли Настасья кардинально сменила цвет волос или примерила парик, звезда «Универа» не стала. За нее это сделали другие публикации в блоге, где Самбурская изучает экспонаты музеев – на них она все еще жгучая брюнетка.

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«Мать драконов»: Настасья Самбурская примерила образ блондинки
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