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Александр Васильев назвал певицу Шер «проводником безвкусицы»

По словам историка моды, звезда в необычных образах просто уже не может привлечь к себе по-другому внимание.

Александр Васильев назвал певицу Шер «проводником безвкусицы»
Александр Васильев/globallookpress.com

Известный историк моды Александр Васильев в студии программы «Все к лучшему», которую ведет Юлия Барановская на «Русском радио» заявил, что некоторых звезды сегодня, к сожалению, стали «проводниками безвкусицы». Ведущая отметила, что ее удивил образ певицы Шер на одной из церемоний «Грэмми». Певица предстала с голым животом и перьями на голове.

Васильев раскритиковал Шер/wikipedia.org

«Звезды сегодня, к сожалению, не проводники вкуса, а проводниками безвкусицы. Считаю, что у Шер просто уже не осталось аргументов. Как только мы видим, что какая-то певица раздевается, значит у нее возникли проблемы с голосом и на нее не стали обращать внимание. Обычный пиар-ход. Вот недавно голая девица на футболе в финале Лиги чемпионов выбежала на поле. Просто захотела привлечь к себе внимание», — отметил он.

По словам историка моды, многим людям необходимо вырабатывать чувство стиля и вкуса. «Есть же определенные правила. Нельзя чавкать в ресторане и ковырять вилкой в зубах. Нельзя ложкой есть бифштекс. Не надо в гостях громко пукать. Правила поведения в обществе – это и есть в сегодняшнем мире дресс-код, а вовсе не вкус. Не знаете, как себя вести? Почитайте в Интернете», — заявил историк моды.

Васильев подчеркнул, что сегодня некоторые люди пытаются «стереть границы» и прийти, например, в театр в кроссовках. «Ну вы же не ходите в бикини в мечеть! Зачем ходить в театр в кроссовках или каком-то рванье. Такие люди просто не воспитаны. Они дикие. Это касается и звезд, которые должны соблюдать нормы», — заметил историк моды.

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Тэги:

Александр ВасильевПрограмма "Все к лучшему"ШерЮлия Барановская
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Александр Васильев назвал певицу Шер «проводником безвкусицы»
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