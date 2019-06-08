Любовь Толкалина сняла фильм про Пушкина

Любовь Толкалина сняла свою первую короткометражку «Пушкин 220». 41-летняя актриса стала режиссером и исполнила главную роль в этом фильме. Об этом звезда рассказала в Instagram. По сюжету героиня Толкалиной оказывается в помещении в окружении старинных вещей и находит бюст Пушкина, который потом выносит на улицу. Все это время актриса читает стихи Беллы Ахмадулиной «Приключение в антикварном магазине».

«Мой режиссерский дебют в коротком метре… Прошу не судить строго», – прокомментировала фото Толкалина.

Поклонники с одобрением отнеслись к работе актрисы.

«Посмотрела «Приключение…». Здорово, спасибо»; «С этого фильма началось мое утро… Очень тронуло… Спасибо за работу!», – отреагировали фолловеры Толкалиной.

Ранее, актриса поделилась с подписчиками пикантным снимком. Звезда не стесняется своего тела и находится в хорошей физической форме. По мнению поклонников, Толкалиной удается позировать для смелых снимков таким образом, чтобы не превратить фотосессию в вульгарность.