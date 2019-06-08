Родившая Меган Маркл продемонстрировала подарок от принца Гарри

В субботу, 8 июня Меган Маркл впервые появилась на публике после родов. Герцогиня Сассекская вместе с мужем прибыла в карете в Букенгемский дворец, чтобы с балкона наблюдать за парадом по случаю официального дня рождения Елизаветы II.

Для своего первого выхода в свет Меган выбрала темно-сини наряд от Givenchy. Элегантный образ дополнила аккуратная шляпка с павлиньим пером и клатч в тон. Что же касается принца Гарри, то для торжественного события он облачился в парадную военную форму.

Так как экс-актриса давно не появлялась на публике, нет ничего удивительного, что любопытные обыватели рассматривали ее с ног до головы.

От их внимательных взглядов не ускользнула ни малейшая деталь. В частности, они заметили, что из украшений герцогиня надела серьги с изумрудами.

Кроме этого, они не могли пройти и мимо колец — на безымянном пальце правой руки рядом с обручальным и помолвочным кольцами они разглядели третье и тут же решили, что это подарок принца Гарри по случаю рождения первенца Арчи Харрисона.

Традиция дарить новоявленным мамашам ювелирные украшения пришла в Великобританию из Америки. Это может быть кольцо, ожерелье или браслет. Обычно, муж дарит подарок жене после рождения малыша, но иногда украшение вручается перед родами или же прямо в родильной палате.

Обычай уже начал приживаться и в Туманном Альбионе, хотя некоторые выступают против такого меркантильного подхода к таинству рождения.

больше по теме Подруга Меган Маркл преподнесла ее сыну бесполезный ювелирный подарок Речь идет о приспособлении для выдувания мыльных пузырей. Вряд ли малыш Арчи воспользуется презентом в ближайшее время.

Если украшение, с которым Меган появилась на параде, действительно является подарком по случаю появления на свет сына, то она станет первой из членов королевской семьи, которая получила такой презент.

Как отмечает Hello! на сегодняшний день наверняка неизвестно, дарил ли принц Уильям Кейт Миддлтон какие-либо украшения после того, как та подарила ему троих детей.