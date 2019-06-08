Анна Хилькевич угнала у старшей дочери велосипед

32-летняя актриса Анна Хилькевич в браке воспитывает двух дочерей, младшей из которых этим летом исполнится год. С детьми звезда «Универа» старается проводить как можно больше времени. И к совместным прогулкам актриса пытается подходить креативно.

Несколько роликов с последней она опубликовала в блоге. Анна Хилькевич в шутку угнала у старшей дочери детский велосипед, на котором старательно рассекала по улице. Законная владелица транспорта, тем временем, пыталась догнать маму. Серию роликов завершает забавный снимок, где расстроенная Арианна стоит возле своего велосипеда.

«Попробуй отожми у неё что-либо» — шутит над дочкой в блоге актриса.

По словам Анны Хилькевич, с появлением в семье второго ребенка забот у нее заметно прибавилось. Но, несмотря на это, она успешно совмещает и воспитание девочек, и карьеру актрисы. Для детей Хилькевич выделяет отдельные дни, которые полностью посвящает им.