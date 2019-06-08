Васильев дал совет, в каких платьях идти на выпускной

Историк моды Александр Васильев стал гостем шоу «Все к лучшему» Юлии Барановской на «Русском радио». В студии речь зашла о предстоящих выпускных балах и том, какие платья необходимо надевать девушкам на такие мероприятия. По словам историка моды, сегодня в школах не принято ходить на выпускные балы в одинаковых нарядах. В результате происходит классовое расслоение. Одни приходят в брендовой одежде, а другие в нарядах из секонд-хенда. При этом он заметил, что если у человека есть вкус, то он сможет и в секонд-хенде приобрести недорогой наряд, который будет великолепно смотреться.

«Я советую при покупке платья учитывать тот факт, сможете ли вы куда-то потом еще надевать этот наряд. Нужно покупать то, что долго прослужит. В чем можно в будущем, например, ходить на дни рождения. Сегодня в моде платья карамельных цветов. Они нравятся всем. В них можно скрыть талию, если с ней не все в порядке. Главное — не купить платье на один раз. Что касается обуви, то, конечно, она должна быть на каблучке», — отметил историк моды.

больше по теме Васильев сравнил белое платье Лорак с балетной пачкой Украинская исполнительница отдала предпочтение объемному белому платью без бретелек.

Васильев дал совет и выпускникам. По его мнению, сегодня в моде не слишком черные и не слишком серые цвета пиджаков. Лучше всего подойдет для выпускного блейзер (однобортный или двубортный пиджак с накладными карманами без клапана) с металлическими пуговицами.

По словам историка моды, внешний вид человека, в том числе и на выпускном, 90 процентов успеха. Он уверен, что любого человека по-прежнему встречают по одежке. «Люди — визуалы. По внешнему виду мы пытаемся определить аккуратность, состоятельность. Также можно понять, давно ли человек посещал парикмахерскую, чистил ли зубы, а отсюда уже сделать далеко идущие выводы», — заметил он.