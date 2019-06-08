Пластический хирург рассекретил все операции Дженнифер Лопес

49-летняя Дженнифер Лопес за последние двадцать лет ни капельки не изменилась и по-прежнему выглядит молодо. Сама звезда в 2013 году клялась, что никогда не прибегала к помощи пластики. Однако хирурги очень сомневаются, что певица говорит правду.

Эксперт из клиники пластической хирургии MYA Cosmetic Surgery, изучив снимки Джей Ло за 20 лет пришел к выводу, что артистка все же не гнушалась пластикой.

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«Существует большая вероятность, что Джей Ло делала операцию по изменению формы носа — ринопластику», — говорит эксперт. «Ее нос выглядит тоньше у переносицы, а ноздри меньше, чем на более ранних фото», — добавляет он.

«Уменьшить размер крыльев носа и изменить его форму можно только хирургическим путем. В результате нос соответствует естественным пропорциям лица», — поясняет специалист. Такая операция обычно стоит от 7630 до 12710 тысяч долларов.

Врач также полагает, что Джей Ло увеличивала грудь. «Такая операция позволяет увеличить размер, форму и полноту груди при помощи импланта. Я вполне допускаю, что она захотела, чтобы ее бюст выглядел естественно, чтобы ее слова не противоречили делам», — говорит спикер.

«Такого результата можно добиться многими способами. Все зависит от тканей груди пациентки, рекомендаций хирурга, а также размера и формы самого импланта. Средняя цена такой операции варьируется от 7 до 8 тысяч долларов», — уточняет врач.

Эксперт также не исключает, что Дженнифер не отказывалась от «уколов красоты» — Ботокса, который вколола в лоб и вокруг глаз. Такая процедура требует повторения каждые 3-6 месяцев.

Тем не менее, врач отдает должное и самой певице, которая ведет здоровый образ жизни, придерживается диеты и делает физические упражнения. Все это вкупе, наряду с генетикой, позволяет Джей Ло оставаться по-прежнему молодой, пишет Mirror.