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Орбакайте показала себя в роли императрицы Екатерины II

Звезда продемонстрировала фото со съемок четвертой части фильма «Гардемарины».

Орбакайте показала себя в роли императрицы Екатерины II
Кристина Орбакайте. Фото: globallookpress.com

В Крыму снимается продолжение ленты о бесстрашных и благородных гардемаринах. Кристина Орбакайте – дочь Аллы Пугачевой – исполнит роль российской императрицы Екатерины II. Певица поделилась снимком в образе императрицы в соцсети. Знаменитость отметила, что ей приятно принимать участие в легендарном фильме во второй раз.

«Мы вместе с нашими героями выросли, многое прошли, стали сильнее. Как удивительно вернуться в прошлое, но при этом жить их будущим!» – написала звезда.

Поклонники артистки с восторгом отреагировали на пост в в Instagram. Фолловеры Орбакайте заявили, что с нетерпением ждут выхода четвертой части фильма про гардемаринов.

«Здорово, что продолжение все-таки снимается. Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей так об этом мечтали»; «Наша любимая королева»; «Представляю, Кристина, как Вам тяжело войти в роль взрослой Екатерины. Молодость всегда играть легче, ведь сам молодой, много загадки, энергии, кокетства. А здесь историю штудировать надо, чтобы в образ попасть»; «Кристина, вы даже когда играли «Чучело», играли по-королевски! Это называется  Порода!» – прокомментировали снимок подписчики.

Напомним, режиссером саги стала Светлана Дружинина. На съемки фильма она пригласила не только основных актеров, исполнявших главные роли в первых сериях, но и молодых звезд: Никиту Преснякова, Диму Билана, Анну Семенович.

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Гардемарины 4Кристина ОрбакайтеКристина Орбакайте в роли Екатерины II
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Орбакайте показала себя в роли императрицы Екатерины II
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