Лена Миро назвала бывшую жену Меладзе пиявкой

Блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» нелестно отозвалась о первой жене музыканта Валерия Меладзе Ирине. Напомним, что женщина несколько дней назад была гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала всю правду об отношениях с бывшим мужем, который, как известно, долгое время жил на две семьи, скрывая свой роман с Альбиной Джанабаевой, экс-солисткой группы «ВИА Гра».

По словам Миро, в данной ситуации Ирина Меладзе даже больше омерзительна, чем ее супруг, который ей изменял. При этом блогер отметила, что она выступает против измен. Если муж и жена перестали чувствовать контакт друг с другом, то нужно об этом прямо сказать и разойтись. Как она заявила, совокупляться можно свободным человеком.

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В то же время Миро уверена, что можно скрыть только случайную измену, а не связь на стороне, которая длилась много лет. Как она думает, Ирина Меладзе просто не хотела замечать у себя под носом опасную соперницу. Ей было так удобно жить и ее все устраивало.

«Пока муж сам не признается, пока он сам не пойдёт разводиться, курица не поверит даже своим глазам, когда застукает муженька в постели с чужими сиськами. Таких женщин не уважаю. Их не за что даже жалеть. Они, как пиявки, присосались к мужу и потеряли всякое самоуважение. А тех, кто не уважает себя, и другим не должно быть жалко», — сказала Лена Миро.