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Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне

Поклонников восхитила стройная фигура певицы, опубликовавшей в соцсети новый откровенный снимок.

Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
Настя Каменских и Потап поженились 23 мая. Фото: globallookpress.com

Поклонники ждали свадьбы Потапа и Насти Каменских много лет. Теперь влюбленным больше незачем скрывать свои чувства, и даже в соцсетях они не устают адресовать друг другу трогательные слова любви.

Настя вновь обратилась к мужу в своей новой публикации в Instagram. Как заявила певица, она благодарна избраннику за то невероятное счастье, которое испытывает сейчас. Правда, внимание подписчиков странички привлекло, скорее, опубликованное звездой фото, а не подпись под ним.

На снимке Каменских запечатлена топлес, лежащей на надувном матрасе в бассейне. При этом рядом с артисткой примостился домашний питомец – маленькая белая собачка. Фанаты высоко оценили стройность и подтянутые формы певицы.

«Богиня», «Вы очень красивая девушка», «Идеальная фигура», «Просто прелесть», «Красотка», – такими эпитетами наградили 32-летнюю красавицу поклонники.

Впрочем, иногда Насте приходится видеть в соцсетях и критику. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, знаменитость не стесняется выкладывать в своем блоге даже самые откровенные кадры, что видимо, немного надоело ее аудитории. Когда Каменских опубликовала фото в белоснежном нижнем белье, многие заявили, что замужней даме стоило бы быть скромнее.

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Настя Каменских устроила фотосессию топлес в бассейне
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