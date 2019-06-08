Бари Алибасов стал дышать самостоятельно

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова рассказал, что его отец по-прежнему находится в медикаментозном сне. При этом врачам удалось справиться с ожогом дыхательных путей. Сейчас Бари Алибасов дышит самостоятельно.

При этом сын Бари Алибасова отметил, что говорить о полном восстановлении продюсера очень преждевременно. Сейчас медики борются с ожогами в кишечнике. Если ожог неправильно срастется, то не исключен вариант так называемой закупорки, что грозит очень большими неприятностями. К понедельнику, 10 июня, станет окончательно ясно, пойдет ли продюсер на поправку или ему потребуются радикальные меры для восстановления.

Отметим, что в самой клинике говорят, что состояние продюсера тяжелое. Если вчера температура была в норме, то сегодня чуть выросла. Впрочем, это в данном случае это пока не критично, сообщает РИА «Новости».

Отметим, что вся страна уже несколько дней следит за здоровьем легендарного продюсера. Несколько дней назад даже прошла информацию, что он умер. К счастью, это были всего лишь слухи. Недавно адвокат, который очень дружен с Алибасовым, Сергей Жорин размещал в Сети снимки с репетиции похорон продюсера. Семь лет назад тот вдруг решил отрепетировать собственную смерть. На кадрах можно увидеть убитых горем солистов группы «На-На» и черный гроб, в котором, судя по всему, лежит Алибасов.