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Бортич оригинально призналась бойфренду в любви

Актриса считает, что ей повезло с избранником.

Бортич оригинально призналась бойфренду в любви
Александра Бортич. Фото: Борис Кудрявцев/"ЭГ"

24-летняя Александра Бортич публично призналась своему избраннику в любви. Актриса находится в отношениях с сыном депутата от «Единой России» Евгением Савельевым. Девушка не часто рассказывает о своей личной жизни, объясняя это тем, что «счастье любит тишину».

Звезда фильма «Я худею» ради дня рождения своего бойфренда сделала исключение. В профиле Instagram актриса опубликовала совместное фото. В кадре Бортич зажмурила глаза и высунула язык, изобразив восторг.

«У меня самые лучшие на свете друзья, самый лучший мужчина, у мужчины самые лучшие друзья тоже, у меня самые крутые родители и вообще – грядёт ещё семейный праздник, с ума можно сойти! Решено, сюрпризы — моя суперспособность! Женечка, с днём рождения ещё раз! Ребята, спасибо всем за вчера! Любовь!», – подписала снимок Александра Бортич.

«Любовь моя, спасибо», – поблагодарил актрису в комментариях Евгений Савельев.

Ранее знаменитость поделилась впечатлениями о съемках в фильме «Миллиард» с Владимиром Машковым. Бортич назвала своего коллегу профессионалом своего дела. По ее словам, Машков когда-то дал ей ценный совет, назвав общение с поклонниками частью работы. С тех пор Александра Бортич перестала раздражаться на просьбы фанатов с ней сфотографироваться.

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Бортич оригинально призналась бойфренду в любви
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