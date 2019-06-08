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Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сасеекская вместе с другими членами семьи примет знаменный марш в честь официального дня рождения монарха.

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Меган Маркл впервые появилась на публике после родов. Меган Маркл и принц Гарри с сыном. Фото: Global Look Press

Члены королевской семьи начали прибывать в центр Лондона, чтобы посетить плац-парад конной гвардии, который пройдет в честь официального дня рождения суверена — Елизаветы II.

Вместе с ними на балкон выйдет и Меган Маркл для которой это станет первым появлением на публике после того, как она родила сына Арчи. Автомобиль с герцогиней Сассекской уже направился к месту мероприятия.

Очевидцы рассказали, что по случаю дня рождения королевы супруга принца Гарри надела наряд темно-синего цвета, пишет Mirror.

Что касается Кейт Миддлтон, то из окна ее машины поклонники разглядели, что герцогиня Кембриджская для парада выбрала эффектное платье желтого цвета и шляпку в тон, пишет Hello!.

Отметим, что в церемонии примут участие 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов.

Официальный день рождения монарха отмечается в первой половине июня с 1748 года по указу короля Эдварда VII.

Монарху не нравилось, что его настоящий день рождения выпадал на ноябрь, так как погода была уже слишком холодной. В результате он решил, что будет отмечать его в первый летний месяц.

Несмотря на то, что в субботу, 8 июня в Лондоне стоит пасмурная погода, центральная улица в Лондоне Мол, ведущая от Букингемского дворца к Трафальгарской площади, Уйтхолл и другие заполонила толпа с флагами.

Члены королевской семьи будут смотреть парад с балкона Букингемского дворца. Зрителей также ждет салют из 41 орудия в Грин-порке по случаю торжественного события.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что Оливия Колман удостоилась ордена Британской империи. Ей и ряду других жителей Туманного Альбиона были вручены награды по случаю дня рождения Елизаветы II.

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Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
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