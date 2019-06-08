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Анфиса Чехова ответила на критику о лживой худобе

Телеведущая отметила, что никогда не стремилась быть худой.

Анфиса Чехова ответила на критику о лживой худобе
Анфиса Чехова Фото: East News

В прошедшую пятницу в Москве состоялась музыкальная премия «МУЗ-ТВ», которая объединила на одной площадке множество российских звезд шоу-бизнеса. К торжественной церемонии тщательно готовились все гости. О выборе платья, прически для музыкальной премии рассказала, а точнее показала российская телеведущая Анфиса Чехова.

В блоге знаменитость опубликовала короткий ролик, где несколько стилистов готовят ее к выходу на красную дорожку и усиленно затягивают корсет. Но Анфиса Чехова начала рассуждать не о состоявшейся премии, а о «доброжелательных» подписчиках, которые обвинили ее во лжи.

«Спасибо за жаркие дебаты, относительно моего наряда, прически, фигуры. В очередной раз поняла, что сколько людей, столько и мнений… и главное, чтобы мне нравилось. Но были и такие, которые обвиняли меня во вранье. Дескать на просторах Инстаграма я худая, а в телевизоре толстая. Отвечу так. Вообще я не претендую на эпитет «Худая». Никогда в общепринятом смысле худой я не была, не буду и не хочу быть! «Похудела» от «Стала худой» сильно отличаются!» — написала телеведущая в блоге.

Анфиса Чехова в очередной раз сказала, что выступает за естественность и категорически против радикальных процедур красоты и, тем более, операций. Она также напомнила, что камера и фото искажают человека, делают его другим.

«Хотите видеть какой человек в жизни, просто приходите на личную встречу, концерт, спектакль. И лично убедитесь, обманывает он вас в Инстаграм или нет» — добавила телеведущая.

Напомним, Анфису Чехову постоянно обвиняют в полноте. На днях она опубликовала короткий ролик, где позирует фотографу, на который тут же отреагировали недоброжелатели. Однако критика никак не задевает телеведущую.

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Анфиса Чеховакритика внешностиМУЗ-ТВПремия МУЗ ТВ 2019
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Анфиса Чехова ответила на критику о лживой худобе
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