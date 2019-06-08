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«Пошел вразнос»: Максим Галкин посмеялся над «верблюдом Бузовой»

Телеведущий разместил в соцсетях забавное видео.

«Пошел вразнос»: Максим Галкин посмеялся над «верблюдом Бузовой»
Максим Галкин/globallookpress.com

Один из ведущих музыкальной премии «МУЗ-ТВ» юморист Максим Галкин в сторис Instagram опубликовал нарезку из забавных видеозаписей. На кадрах можно увидеть, как сам Галкин ведет церемонию. Он представляет одну из участниц Ольгу Бузову. При этом супруг Аллы Пугачевой не забывает и о верблюдах, с которыми она появилась на церемонии. «Ольга Бузова и ее верблюды», — отмечает телеведущий.

Максим Галкин посмеялся над верблюдом Бузовой/instagram.com/maxgalkinru/

На кадрах также можно увидеть несколько верблюдов. Причем один из них, судя по всему, разнервничался. Он начинает поднимать одну из лап вверх. Его при этом пытаются успокоить.

Отметим, что зоозащитники, которые присутствовали на премии «МУЗ-ТВ», ранее осудили телеведущую, которая, по их мнению, издевается над животными. По их словам, во всем мире сегодня принято заботиться о животных, а не эксплуатировать их. Бедные верблюды два часа ждали своего выхода, а потом очень испугались большого скопления народа.

Добавим, что Ольга Бузова не смогла в этом году одержать победу на престижной премии. Она претендовала на победу в номинации «Лучшее женское видео». Заветная «тарелка» досталась певице Полине Гагариной.

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Тэги:

Алла ПугачеваМаксим ГалкинОльга БузоваПремия МУЗ ТВ 2019
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«Пошел вразнос»: Максим Галкин посмеялся над «верблюдом Бузовой»
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