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Оливия Колман удостоилась ордена Британской империи

Звезду фильма «Фаворитка» включили в королевский список избранных для присуждения почетных титулов и наград по случаю официального дня рождения монарха.

Оливия Колман удостоилась ордена Британской империи
Оливию Колман наградили орденом Британской империи. Кадр из фильма "Фаворитка" (2018)

Заслуги национального достояния Оливии Колман были оценены на самом высоком уровне — актриса, получившая премии «Оскар» и BAFTA за роль в картине «Фаворитка», удостоилась ордена Британской империи.

Звезда стала одной из 1073 британцев, которые были включены в королевский список избранных для присуждения почетных титулов и наград по случаю официального дня рождения монарха.

Колман, узнав о высокой награде, призналась, что пришла в «абсолютный восторг», но в то же время была «смущена» оказанной честью.

«Я в абсолютном восторге, но в то же время смущена оказанной мне честью оказаться в списке вместе с людьми, которые не так известны, как я, но которые этого достойны и, я надеюсь, после этого их узнают. Это такая честь», — цитирует обладательницу золотой статуэтки Mirror.

Свою актерскую карьеру Оливия начала в 2001 году, однако ее заметили только после того, как она появилась в роли Софи Чепмен в «Пип-шоу» в 2009 году, после чего ее стали приглашать играть в крупных телепроектах.

Следующей яркой работой Колман стала роль детектива Элли Миллер в сериале «Убийство на пляже» (2013-2017).

Она также запомнилась по телешоу «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном и Хью Лори, где сыграла сотрудницу разведки Анджелу Берр.

В фильме «Фаворитка» Колман блистательно сыграла королеву Анну. Эта роль вознесла ее на киноолимп.

Актриса снова появится в роли монарха, но в этот раз в роли Елизаветы II в третьем сезоне сериала «Корона».

Напомним, что официальный день рождения королевы не совпадает с ее реальным и отмечается в первую, вторую или третью субботу июня, в зависимости от погодных условий.

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"Фаворитка"Елизавета IIОливия Колманорден
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Оливия Колман удостоилась ордена Британской империи
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