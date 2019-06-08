Оливия Колман удостоилась ордена Британской империи

Звезду фильма «Фаворитка» включили в королевский список избранных для присуждения почетных титулов и наград по случаю официального дня рождения монарха.

Заслуги национального достояния Оливии Колман были оценены на самом высоком уровне — актриса, получившая премии «Оскар» и BAFTA за роль в картине «Фаворитка», удостоилась ордена Британской империи.

Звезда стала одной из 1073 британцев, которые были включены в королевский список избранных для присуждения почетных титулов и наград по случаю официального дня рождения монарха.

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Колман, узнав о высокой награде, призналась, что пришла в «абсолютный восторг», но в то же время была «смущена» оказанной честью.

«Я в абсолютном восторге, но в то же время смущена оказанной мне честью оказаться в списке вместе с людьми, которые не так известны, как я, но которые этого достойны и, я надеюсь, после этого их узнают. Это такая честь», — цитирует обладательницу золотой статуэтки Mirror.

Свою актерскую карьеру Оливия начала в 2001 году, однако ее заметили только после того, как она появилась в роли Софи Чепмен в «Пип-шоу» в 2009 году, после чего ее стали приглашать играть в крупных телепроектах.

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Следующей яркой работой Колман стала роль детектива Элли Миллер в сериале «Убийство на пляже» (2013-2017).

Она также запомнилась по телешоу «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном и Хью Лори, где сыграла сотрудницу разведки Анджелу Берр.

В фильме «Фаворитка» Колман блистательно сыграла королеву Анну. Эта роль вознесла ее на киноолимп.

Актриса снова появится в роли монарха, но в этот раз в роли Елизаветы II в третьем сезоне сериала «Корона».

Напомним, что официальный день рождения королевы не совпадает с ее реальным и отмечается в первую, вторую или третью субботу июня, в зависимости от погодных условий.